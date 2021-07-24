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Взятка на миллион: чиновнику Харьковского облсовета и его адвокату объявили подозрения

  5   0 24.07.2021, 02:20 | Новости, Происшествия
Взятка на миллион: чиновнику Харьковского облсовета и его адвокату объявили подозрения

Задержанным на взятке в 1 миллион 50 тысяч гривень зампредседателя Харьковского областного совета и его адвокату объявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Укринформ.

«23 июля взятому накануне с поличным заместителю председателя Харьковского областного совета и его сообщнику-адвокату сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. Действия подозреваемого заместителя председателя квалифицированы в порядке ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством»), действия его сообщника - согласно ч.5 ст.27 (как пособника), ч.4 ст. 368», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в течение первого полугодия 2021 года чиновник и его сообщник получили несколькими траншами 700 тыс. грн, а 21 июля 2021 года их разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения последней части неправомерной выгоды в размере 350 тыс. грн. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с января 2021 года.

Как сообщал Укринформ, заместителя председателя Харьковского областного совета и его адвоката уличили во взятке 1 млн 50 тыс. грн. Деньги требовали от директора коммунального предприятия, которое подчиняется облсовету, за то, чтобы тот остался в должности. 

Сейчас заместитель и его адвокат задержаны в порядке ст. 208. НАБУ будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бюро проверяет возможную причастность к преступлению других должностных лиц областного совета, в частности, в ведомстве подтвердили, что 22 июля провели обыски в кабинете председателя облсовета и по месту его жительства.

Фото: nabu.gov.ua

Укринформ

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