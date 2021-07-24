Сегодня в Токио разыграют первые 11 комплектов медалей

Первые 11 комплектов наград ХХХІІ летней Олимпиады в Токио (Япония) будут разыграны в субботу, 24 июля.

Сегодня в Токио пройдут соревнования в 24 видах олимпийских дисциплин. Победители и призеры Игр-2020 определятся в семи видах спорта, в четырех из которых на медали рассчитывают украинские спортсмены, сообщает Укринформ.

Двукратная чемпионика мира Дарья Билодид (весовая категория до 48 кг) и Тарас Лесюк (60 кг) выступят в турнире по дзюдо.

Представители пулевой стрельбе Олег Омельчук и Павел Коростылев выйдут на огневой рубеж в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Фехтовальщица Елена Кривицкая бороться за награды в индивидуальном турнире шпажисток.

Анатолий Чертополох (велоспорт) стартует в шоссейной гонке.

В квалификационных соревнованиях выступят теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, команда спортивных гимнастов в составе Евгения Юденкова, Петра Пахнюк, Ильи Ковтуна и Игоря Радивилова, боксер Николай Буценко, Инна Логутенкова (конный спорт), академические гребцы Игорь Хмара Станислав Ковалев (двойка парная, легкий вес), а также представители настольного тенниса Коу Лей и Анна Гапонова.

Расписание первого дня Олимпиады (по киевскому времени). Медальные дисциплины:

2.30 - 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 10 м. Женщины винтовка, 10 м.

5.00 - 12.15. Велоспорт, шоссе. мужчины.

7.50 - 10.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг.

8.15 - 11.25. Стрельба из лука. смешанные команды.

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг.

12.00 - 16.25. Фехтование. Мужчины сабля, инд. Женщины, шпага, инд.

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг.

Напомним, Украину на Олимпиаде-2020 представляют 157 олимпийцев в 25 видах спорта.

Укринформ