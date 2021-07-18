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Буффон оценил шансы Доннаруммы получить Золотой мяч

  18   0 18.07.2021, 17:00 | Новости, Спорт
Буффон оценил шансы Доннаруммы получить Золотой мяч

Джиджи поделился мнением о вратаре "ПСЖ" и сборной Италии.

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумму одним из главных претендентов на получение Золотого мяча.

По словам опытного футболиста, его соотечественник имеет все шансы на завоевание главной индивидуальной награды.

"На мой взгляд, Доннарумма точно может стать обладателем Золотого мяча. За его качества и за то, что он продемонстрировал, Джанлуиджи может получить эту награду.

Вы сейчас говорите с человеком, которому в его 18 лет сказали, что он может стать вторым по силе голкипером в истории после Яшина. Я тогда спросил: "Почему только вторым? Разве я не могу стать лучшим?" В молодом возрасте нужно стремиться к максимуму. Доннарумма должен делать так же", - цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Фото Getty Images

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