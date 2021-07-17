На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, 16 пострадавших

Водитель рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав с 40 пассажирами не справился с управлением.

В Ровенской области в ночь на субботу, 17 июля, в результате опрокидывания автобуса Киев-Вроцлав пострадали 16 человек, сообщает ГСЧС.

"17 июля в 03.45 вблизи г. Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением Киев - Вроцлав (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.