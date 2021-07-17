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В Германии продолжают находить жертв непогоды

  16   0 17.07.2021, 13:04 | Новости, Мир
В Германии продолжают находить жертв непогоды

В земле Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц подтвердили гибель по меньшей мере 133 человек.

В Германии по состоянию на утро 17 июля обнаружили уже 133 человека, погибших в результате наводнения, сообщает Bild.

Так, 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 - в земле Рейнланд-Пфальц.

"Ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Есть опасения, что число погибших возрастет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на Руре. Начата эвакуация из района Офховен в Вассерберге.

На данный момент известно об около 700 пострадавших. 

 

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