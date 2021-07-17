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США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 (видео)

  11   0 17.07.2021, 14:03 | Новости, Видео, Общество
США призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 (видео)

Соединенные Штаты Америки призвали Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года и в полной мере сотрудничать со следствием.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - сказано в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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