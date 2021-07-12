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Названы самые популярные электромобили в Украине

  7   0 12.07.2021, 00:08 | Новости, Авто
Названы самые популярные электромобили в Украине

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине за июнь.

Украинцы за июнь поставили на учет 623 электромобиля. Как сообщает ассоциация «Укравтопром», это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает enovosty.com.

Спрос на электромобили в Украине ощутимо снизился, и такая тенденция наблюдается уже не один месяц. Как и прежде, 90% электрокаров - подержанные.

В общей сложности украинцы купили 582 легковых электрокара и 41 коммерческий. Лидером рынка остается Nissan Leaf (180 проданных авто). Второе место занимает Tesla Model 3 (69 шт.), а третье - Chevrolet Bolt (40).

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине за июнь:

1. Nissan Leaf - 180 проданных авто;

2. Tesla Model 3 - 69;

3. Chevrolet Bolt - 40;

4. Tesla Model S - 30;

5. Renault Kangoo Z.E. - 28.

Всего за шесть месяцев в Украине купили 3,6 тыс. электромобилей - на 3,5% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

 

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