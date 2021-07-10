На Майдане в Киеве подросток ограбил двоих человек. Ему грозит шесть лет тюрьмы

Полицейские задержали несовершеннолетнего, который ограбил двух прохожих в центре Киева. Парень отобрал мобильные телефоны, но пострадавшие успели запомнить его приметы и своевременно сообщить о произошедшем в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки территории полицейские разыскали грабителя, а следователи впоследствии объявили ему о подозрении в совершении двух преступлений. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Всё началось с того, что в полицию обратился гражданин другого государства и сообщил, что на улице Михайловской неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон и скрылся.

За несколько минут на место прибыла следственно-оперативная группа. Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Александр Скопенко, правоохранители опросили потерпевшего, им предоставил приметы нападавшего.

"Мы выяснили, что к прохожему подошел парень и начал с ним разговаривать, а потом требовать телефон. Услышав отказ, вырвал из рук гаджет и скрылся. Однако во время отработки полученной информации к нам поступило сообщение о совершении аналогичного преступления в районе Майдана Независимости. По приметам, которые совпадали с теми, что предоставил предыдущий потерпевший, мы поняли, что нападения совершил один злоумышленник, место нахождения которого впоследствии установили".

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - ранее несудимый местный житель, 2004 года рождения. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у него два мобильных телефона, которые узнали пострадавшие.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по частям первой и второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мы сообщили несовершеннолетнему о подозрении в совершении преступлений, за которые предусмотрено до шести лет лишения свободы", - добавил правоохранитель.