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Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО, - разведка

  9   0 10.07.2021, 20:33 | Новости, Общество
Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО, - разведка

Заместитель главы Администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе. В частности, через деятельность проекта "Русский центр".

Об этом сообщается на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как отмечает разведка, так называемый фонд "Русский мир", который действует на этих территориях, является одним из инструментов "мягкой силы" оккупационной власти. Главой попечительского совета фонда назначен Козак.

Под прикрытием этого фонда в отдельных районах Донецкой и Луганской областей открыли представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины.

"Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Действия этих фондов направлено на искоренение украинского языка и культуры, внедрение российских стандартов образования, насаждение искаженных исторических фактов об истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением России.

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