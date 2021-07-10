Теофимо Лопес не хочет драться с Камбососом в Австралии и готов отказаться от пояса

Американский боксер недоволен предложением организаторов поединка.

Американский боксер легкого веса Теофимо Лопес попал в неприятную для себя историю с поединком с обязательным претендентом на титул IBF Джорджом Камбососом.

Команда Лопеса целенаправленно затягивала переговоры, чтобы Top Rank не выиграла торги за право проведения поединка и в итоге это сделала компания Triiler, предложив 6,018 млн долларов - в два раза больше, чем другие участники торгов. Из них Лопесу должно достаться 3,9 млн, а Камбососу - 2,1 млн долларов.

Но теперь, когда бой не состоялся в назначенное время из-за коронавируса Лопеса, в Triiler задумали провести поединок 17 октября на родине претендента в Австралии на 38-тысячном стадионе в Сиднее днем по местному времени, чтобы в США его платная прямая трансляция была в прайм-тайм в субботу. Это должно принести больше денег.

Менеджер Лопеса Дэвид Макуотер уже заявил, что они не хотят проводить бой в Австралии, и их не устраивает предложение провести бой 17 октября, а не 14 августа, как предполагалось ранее.

"Вот наше основное возражение: требовать от боксера международного перелета и сгонки веса в условиях карантина - это неправильно", - сказал Макуотер о существующем в Австралии 14-ти дневном карантине для въезжающих

"Не думаю, что нам придется отказаться от титула. Но если придется, мы это сделаем. И Камбосос может провести бой за вакантный титул против Айзека Круса примерно за 70 тысяч долларов. Один из этих парней является абсолютным чемпионом мира в легком весе. Другой - обязательный претендент. Не знаю, когда они стали равными".

Сооснователь Triller Райан Кавана уверен, что Лопес заразился коронавирусом из-за собственной беспечности и теперь должен принять последствия.

"Джордж и его жена были крайне профессиональны в это без сомнения трудное для всех время. Они видели соцсети Лопеса и выражали опасения по поводу его непринужденного контактирования со множеством людей. К сожалению, они оказались правы.

Не важно кто тут "знаменитость". Лопесу нужно приехать в Австралию и нужно извернуться так, что сделать все правильно для Камбососа, для нас и для всех остальных, кто пострадал от их безответственности. Мы назначили бой на октябрь в Австралии, что привлечет еще больше зрителей. Мы забронировали стадион, а платная трансляция будет в прайм-тайм в субботу. Мы искренне надеемся, что Лопес и его команда поступят правильно".

Промоутер Камбососа Лу Дибелла отметил, что победитель торгов имеет право выбирать место проведения боя по своему усмотрению, и команды обоих боксеров это знали, когда стремились к тому, чтобы бой вышел на торги, в надежде обеспечить себе наибольший призовой фонд.

isport.ua

