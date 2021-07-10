Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

01:07

Названы симптомы инсульта, которые возникают за 10 лет до болезни

00:08

Chery готовится представить обновленный Tiggo 8

23:03

Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

22:04

Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

21:32

Коваленко переберется в "Эмполи"

21:05

В Минобороны объяснили, почему мужчины и женщины на параде будут маршировать отдельно

20:33

Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО, - разведка

20:06

На Майдане в Киеве подросток ограбил двоих человек. Ему грозит шесть лет тюрьмы

19:34

Теофимо Лопес не хочет драться с Камбососом в Австралии и готов отказаться от пояса

19:07

Резников объяснил, почему Украина не даст воду в Крым

18:35

На Донбассе за день 9 нарушений режима тишины, потерь нет

18:08

Авиация МВД получила уже пятый в этом году французский вертолет Airbus

17:36

Ермак снова созвонился с Нуланд. Обсудили визит Зеленского и "Северный поток-2"

17:00

В Коростене произошел взрыв во время гуляний (видео)

16:37

"Арсенал" подписал защитника "Бенфики"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

  12   0 10.07.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

1200 долларов США неправомерной выгоды требовал районный военный комиссар от жительницы Чернигова. За эту сумму обещал решить вопрос о непризыве ее сына на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал деньги за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (209)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]