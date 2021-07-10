Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

1200 долларов США неправомерной выгоды требовал районный военный комиссар от жительницы Чернигова. За эту сумму обещал решить вопрос о непризыве ее сына на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал деньги за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.