Chery готовится представить обновленный Tiggo 8

Китайская компания Chery планирует 17 июля официально представить обновленный кроссовер Tiggo 8. Вскоре после этого начнутся его продажи.

На данный момент известно, что длина нового Tiggo 8 составляет 4700 мм, а колесная база - 2710 мм. Внешне он получил небольшие изменения. По-прежнему много хрома на радиаторной решетке. Мы заметили большой спойлер с дополнительным стоп-сигналом. Фары объединены в моноблок.

Также отметим наличие четырех патрубков выхлопной системы. Это придает кроссоверу спортивный вид.

В салоне есть цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с большим функционалом. Также немного изменен руль. Теперь на нем больше кнопок для управления.

Двигатель остался прежним. Это 2,0 л мотор мощностью 250 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Более подробная информация про обновленный Tiggo 8 станет известна 17 июля, когда состоится его официальная премьера.

autonews.ua