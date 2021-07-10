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Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

  11   0 10.07.2021, 22:04 | Новости, Мир
Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

Впервые после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза его жена выступила с публичным заявлением. Она назвала возможные мотивы преступников.

Об этом сообщает Haiti 24.

Сообщается, что впервые после убийства супруга Мартин Моиз сделала публичное заявление.

"Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны", - заявила она.

По ее словам, Жовенеля Моиза убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

Напомним, президента Гаити застрелили при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля, его супругу серьезно ранили, но она выжила и сейчас находится в США.

Власти Гаити обратились к США с просьбой ввести американские войска, но Вашингтон заявил, что пока не намерен этого делать.

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