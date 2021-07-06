С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов клиентов долги за коммуналку и штрафы

Со вторника, 6 июля, ряд банков Украины могут автоматически списывать со счетов украинцев средства за долги. Такой приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу, пишет ZN.ua.
Теперь списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей. Деньги будут списывать за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментах.
Сама процедура списания средств выглядит таким образом:
- государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
- банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
- исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
- банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;
- исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
- банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
- средства попадают к взыскателю долга.
Сейчас списывать средства со счетов могут уполномоченные семь банков:
- государственный ПриватБанк,
- ТАСкомбанк,
- Универсал Банк (в частности, Монобанк),
- ОКСИ банк,
- Банк Восток,
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк.
Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Со временем к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.
Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.