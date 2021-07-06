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С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов клиентов долги за коммуналку и штрафы

  6   0 06.07.2021, 12:07 | Новости, Общество
С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов клиентов долги за коммуналку и штрафы

Со вторника, 6 июля, ряд банков Украины могут автоматически списывать со счетов украинцев средства за долги. Такой приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу, пишет ZN.ua.

Теперь списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей. Деньги будут списывать за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментах.

Сама процедура списания средств выглядит таким образом:

- государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;

- банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;

- исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;

- банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;

- исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;

- банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;

- средства попадают к взыскателю долга.

Сейчас списывать средства со счетов могут уполномоченные семь банков:

- государственный ПриватБанк,

- ТАСкомбанк,

- Универсал Банк (в частности, Монобанк),

- ОКСИ банк,

- Банк Восток,

- Индустриалбанк

- ПроКредит Банк.

Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Со временем к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.

Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо  воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.

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