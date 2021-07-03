В Ровно задержали организатора наркобанды, которая привозила кокаин из Латинской Америки

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера наркогруппировки, которая специализировалась на сбыте кокаина из стран Латинской Америки. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время спецоперации в Ровно мужчину задержали на попытке сбыта партии наркотиков, он оказал сопротивление правоохранителям и попытался скрыться с места преступления.

"По данным следствия, участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в нашу страну. Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ровенской и Волынской областей", - сказано в сообщении.

Покупателей они находили через личные связи, в том числе и в криминальных кругах. Во время обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли: подготовленную к сбыту партию наркотиков; 3 единицы огнестрельного оружия; технические устройства для блокировки радиосигнала; деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.