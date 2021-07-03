Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:03

В Ровно задержали организатора наркобанды, которая привозила кокаин из Латинской Америки

22:04

В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий

21:32

Иванисеня прибыл в расположение "Крыльев Советов"

21:05

Путин решил укрепить "братские связи" с украинцами

20:33

В ГПСУ рассказали, сколько оружия задержали с начала года на границе с Беларусью

20:06

В Днепре авто на скорости протаранило легковушку и загорелось, есть жертва (видео)

19:34

"Гент" назвал сумму, за которую готов продать Яремчука

19:07

Китай призвал построить "Великую стену иммунитета'' против коронавируса

18:35

С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

18:08

В Сенате блокируют назначения в Госдеп из-за СП-2

17:36

Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной (видео)

17:00

Под Львовом от удара молнии погиб подросток

16:37

Бущан: Разочарован, что пропустил шесть мячей

16:01

ГСЧС: "Люди, опомнитесь! У нас за полдня - четыре утопленника!"

15:38

К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий

  6   0 03.07.2021, 22:04 | Новости, Мир
В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, которая запрещает использование определенных видов пластиковой продукции.

Об этом сообщает DW.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила по уменьшению количества видов продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Согласно директиве, там, где альтернативные варианты являются легкодоступными и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены. Что касается других продуктов будут приложены усилия, чтобы ограничить их использование с помощью дизайна и маркировки и обязательств по очистке тех, кто их производит.

О запрете договорились в 2019 году, и государства-члены ЕС имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Согласно директиве, с 3 июля запрещены следующие одноразовые пластиковые изделия: ватные палочки, столовые приборы, тарелки, мешалки, палочки для еды, соломинки, пенополистирол для одноразового использования контейнеров для еды и напитков, все изделия из пластической оксидно-разрушающим продукции.

Директива ЕС также предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие мероприятия.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (70)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]