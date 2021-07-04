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Названы автомобили, на которых чаще всего превышают скорость

  13   0 04.07.2021, 00:08 | Новости, Авто
Названы автомобили, на которых чаще всего превышают скорость

Владельцы автомобилей каких брендов наиболее склонны к быстрой езде.

Три из пяти марок автомобилей с наибольшим количеством штрафов за превышение скорости считаются спортивными брендами, передает 24 Канал.

Страховая компания Insurify изучила данные 4 миллионов заявок на страхование, чтобы определить, владельцы автомобилей каких брендов наиболее склонны к быстрой езде.

Чтобы подать заявку на страхование автомобиля, водители раскрывают такую информацию, как марка и модель автомобиля, которым они управляют, а также недавнюю историю штрафов за нарушение ПДД. В Insurify подсчитали долю водителей с одним или несколькими записями о превышении скорости для каждой марки автомобиля. На основе этого анализа они определили пять ведущих марок автомобилей с наибольшей долей штрафов за превышение скорости. Для каждой из пяти марок автомобилей были определены модели с наибольшей долей штрафов за превышение скорости.

Оказалось, что чаще всего допустимую скорость превышают владельцы автомобилей марки Alfa Romeo, а самые законопослушные в этом вопросе - обладатели автомобилей Lincoln.

Топ-5 брендов автомобилей, водители которых чаще всего превышают скорость:

- Alfa Romeo - на 41,45% чаще среднестатистического значения

- Subaru - на 20,38% чаще.

- Volkswagen - на 17,77% чаще.

- Maserati - на 16,20% чаще.

- RAM - на 15,74% чаще.

Самой провоцирующей на "езду с ветерком" моделью Alfa Romeo оказался седан Giulia - водители таких автомобилей превышают скорость на 16% чаще других. Среди владельцев Subaru к такому правонарушению больше всего (на 20% чаще других) склонны водители модели WRX. Из числа владельцев Volkswagen превышение скорости чаще всего фиксируют у водителей Golf GTI (15,88%), у Maserati это модель GranTurismo (13.62%), а у RAM - пикап 1500 (12,28%).

 

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