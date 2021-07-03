Утром в Киеве произошла серьезная авария с переворотом

В Киеве произошло ДТП с переворотом автомобиля из-за сильного превышения скорости водителем.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Утром в столице, в районе улицы Мечникова перевернулся Mercedes, который ехал со стороны бизнес-центра Парус и сильно превысил допустимую скорость. Водитель не смог справиться с управлением на высокой скорости и врезавшись в бровку, автомобиль совершил переворот и приземлился на крышу.

Киевская полиция уже выясняет причины такого вождения и проводит сбор дополнительной информации.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, водитель жив.