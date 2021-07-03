В центре Киева закроют станцию метро из-за антитеррористических учений

В Киеве в воскресенье, 4 июля, закроют станцию ​​метро "Дворец спорта" на вход и выход в связи с проведением антитеррористических учений.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Твиттере.

"В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов станция "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30", - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что в то же время пересадка "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.