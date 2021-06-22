Самолет МАУ "бросил" пассажиров в аэропорту и улетел в Турцию. ВИДЕО

Компания Международные Авиалинии Украины попала в скандал, бросив десятки пассажиров, которые должны были лететь в Турцию, в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на Instagram журналиста и тревел-блогера Яны Метелкиной.

По словам Яны, она прибыла в аэропорт почти за 2 часа до вылета, которые ей пришлось простоять в огромной очереди к стойке регистрации. При этом пассажиров заверили, что рейс задерживается, и самолет без них не поднимется в небо.

"За 15 минут до вылета я и еще около 50 человек все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается и без нас не улетят. Некоторым людям в очереди на почту пришло сообщение о задержке рейса, поэтому я даже не волновалась", — написала журналист.

В 17:30 (время начала вылета самолета) ее "зачекинили", она отправилась на посадку.

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"Я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей", — написала она.

В попытках разобраться Метелкина и журналист ВВС, который оказался в такой же ситуации, обратились к работникам аэропорта, один из которых сказал, что за пассажирами приедет автобус. Но этого так и не произошло.

"И вот стали приезжать люди в бронежилетах, в военной форме, еще и еще. Мы снова и снова рассказывали им, что один из этих самолетов — возможно наш. Мы просили связаться с МАУ и помочь нам. В какой-то момент мне показалось, что я сошла с ума. Хорошо, что со мной был журналист BBC, который оказался в этой же ситуации. Его присутствие подтверждало факт, что я не сошла с ума, и это реально происходит", — рассказывает девушка.

В итоге вместо полета в Турцию ей пришлось давать показания, как злостному нарушителю по статье 202 (нарушение пункта пропуска) и платить штраф.

На опубликованном видео видно, что с похожей проблемой столкнулись пассажиры рейсов МАУ, которые вылетали позже.

Они также прибыли в аэропорт заранее, но из-за очереди регистрацию закрыли раньше, чем они успели подойти к стойке.

Например, одна пассажирка сообщила, что простояла в очереди 1,5 часа. Другой пассажир пытался добиться справедливости от агента регистрации, заявив, что находился в аэропорту 3 часа, никуда не уходил, и это можно проверить по видеокамерам.

В комментарии avianews.com Метелкина уточнила, что не смогла найти представителя МАУ, и не получила никакой помощи от авиакомпании.

Позже с блогером связался представитель PR-службы МАУ, который заявил, что ведется служебное расследование, и предоставил новый билет.

В МАУ изданию сообщили, что всем пассажирам, которые не смогли вылететь в Турцию вернут стоимость билета, либо предложат поменять дату или маршрут на любые другие.