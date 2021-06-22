Дієтолог: Недостатнє споживання води може проявлятися зниженням тиску, станом запаморочення, закрепами та утворенням каменів у нирках

"Вода важлива для нашого організму. Без неї неможливе саме життя. Вона необхідний учасник всіх процесів, які протікають в нашому організмі. Правильно вибудуваний питний режим покращує стан шкіри, рятує від зневоднення. Важливо знати, що вода знижує в'язкість крові, покращує мікроциркуляцію, завдяки цьому знижується ризик тромбоутворення, а значить ймовірність інсультів та інфарктів, поліпшується робота серця, зменшуються головні болі. Вона допомагає виводити токсини, тому обов'язкова рекомендація при простудних захворюваннях - рясне пиття", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Навіть невеликий її дефіцит викликає втому, дратівливість або труднощі з концентрацією уваги. Недостатнє споживання води може проявлятися зниженням тиску, станом запаморочення, закрепами та утворенням каменів у нирках.

До дефіциту рідини особливо чутливі діти і літні люди. Зневоднення можуть сприяти деякі захворювання: наприклад, цукровий діабет або пієлонефрит.

Потребу у воді можна розрахувати за формулами чи орієнтуватися на відчуття спраги, колір сечі, кому як подобається. Але головне, що потрібно робити точно - її треба пити!

Краще вибирати звичайну воду для втамування спраги. Але можна надавати їй і різні смаки. Для цього підходять, наприклад, несолодкі ягоди або фрукти, овочі, трави - м'ята, петрушка, тархун, базилік. Для літа це прекрасне рішення. Важливо в такі напої не додавати цукор. Такий напій в літню спеку замінить чай або каву.

Без води нам не обійтися ніяк! Пийте воду, вона наповнює нас здоров'ям", - завершує дієтолог.