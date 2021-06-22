Первые пять месяцев Байдена оказались лучшими в жизни Путина – The Washington Times

Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф заявил, что президент Байден предоставил президенту России Владимиру Путину несколько политических и экономических выигрышей на прошлой неделе во время встречи в Женеве.

Об этом пишет Райан Лавлейс, The Washington Times, информирует UAINFO.org.

Лидер разведывательного сообщества во время президентства Трампа заявил в воскресенье телеканалу «Фокс ньюс», что «первые пять месяцев администрации Байдена оказались лучшими в политической жизни Владимира Путина».

«Люди знают, что просто с экономической точки зрения Владимир Путин выиграл со счетом 3: 0 в отношении трубопроводов», — сказал г-н Рэтклифф.

«Джо Байден закрыл трубопровод „Кистоун» (Keystone), это была победа Путина; преступные сети в России закрыли один из наших основных трубопроводов — „Колониал пайплайн» (Colonial Pipeline), и это была победа Путина», — объяснил он.

«И, конечно, Джо Байден ответил на это, предоставив Владимиру Путину то, чего он больше всего хотел: возможность завершить трубопровод „Северный поток — 2″ и тем самым контролировать поток энергии в Западную Европу», — заключил г-н Рэтклифф в программе «Воскресное утро» (Sunday Morning Futures).

По мнению г-на Рэтклиффа, у г-на Путина был и так хороший год до того, как он встретился с г-ном Байденом. При этом США от участия в этой встрече не получили ничего, заявил он.

«Владимир Путин оказался на мировой сцене в равных условиях с лидером свободного мира и не сделал никаких уступок, — сказал г-н Рэтклифф. — Он не делал никаких уступок ни по поводу кибератак, ни по поводу политических диссидентов, ни по поводу российского вмешательства в Украине или в Беларуси. И это политическая победа Владимира Путина, о которой он и мечтать не мог».

Сторонники господина Байдена парировали, что нынешний президент резко отличался от своего предшественника во время встречи с господином Путиным.

Джейк Салливан, советник г-на Байдена по национальной безопасности, защищал г-на Байдена в ходе воскресных выступлений, сообщив на передаче «Фокс ньюс санди», что г-н Байден «не миндальничал» во время саммита с г-ном Путиным.