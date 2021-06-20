В Днепре шестилетний ребенок провалился в глубокий колодец

В воскресенье, 20 июня, в Днепре ребенок упал в канализационный колодец. Спасатели вытащили 6-летнего мальчика с ушибами и направили в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Инцидент произошел на улице Артековской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепр. Спасателей вызвала женщина в 10.31.

Работники ГСЧС обнаружили 6-летнего мальчика в канализационном колодце на глубине около 6 метров. Спасатель спустился вниз и, обвязав ребенка веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице.

"Медицинские работники сразу осмотрели спасенного и, с предварительным диагнозом: ушиб пятки, направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования", - говорится в сообщении.