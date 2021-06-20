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В Германии на мусорке нашли картины XVII века

  3   0 20.06.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Германии на мусорке нашли картины XVII века

Полиция Кельна разыскивает владельца картин и выясняет, каким образом они могли оказаться в мусорном контейнере.

В Германии в мусорном контейнере на остановке автомобилей на автобане А7 нашли две картины XVII века. Об этом накануне сообщила полиция Кельна.

Первоначальная экспертиа показала, что это оригиналы работ нидерландского художника, ученика Рембрандта Самуэля ван Гогстратена (1627-1678) Портрет мальчика (дата неизвестна) и автопортрет итальянца Пьетро Беллоти (1627-1700), написанный в 1665 году. Обе картины были в рамах.

Картины нашел еще в мае 64-летний мужчина, который остановился на стоянке. Позже он передал их полиции.

На сегодняшний день полиция Кельна разыскивает владельца картин и выясняет, каким образом они могли оказаться в мусорном контейнере.

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