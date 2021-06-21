В Европе увеличились продажи новых автомобилей

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в мае 2021 года продажи новых автомобилей в Европе увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Но рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса.

Если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.

Нужно отметить, что в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года.

Аналитики LMC Automotive говорят о слабом спросе в Европе на новые автомобили, в то время как в США он «замечательный».

Продажи группы VW в Европе в мае 2021 года увеличились на 94%, Stellantis NV - на 61%, Renault SA - на 23%, BMW AG - на 96%, а Daimler AG - на 49%.

autonews.ua