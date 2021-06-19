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Пеле: Хочу, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии

  7   0 19.06.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Пеле: Хочу, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии

Легенда сборной Бразилии отсыпал комплиментов своему соотечественнику.

Легендарный бразильский нападающий Пеле поделился мнением об игре форварда "селесао" Неймара, который может побить его рекорд по голам за национальную команду.

Именитый бразилец дал понять, что не расстроится, если 29-летний соотечественник подвинет его с первой строчки списка лучших бомбардиров.

"Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ. Его улыбка заразительна.

Я, как и все бразильцы, счастлив, когда вижу, как он играет в футбол. Недавно он сделал еще один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я хочу, чтобы он побил его, с той же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру", " написал Пеле в Instagram.

Напомним, недавно Неймар забил в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки и довел число голов за национальную команду до 68. Рекорд Пеле - 77 мячей.

isport.ua
Фото Getty Images

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