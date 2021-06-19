Из Украины в Нигерию контрабандой пытались вывести 400 кг авиационных винтов

В киевском аэропорту пограничники предотвратили контрабанду 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой, которые собирались перевезти в Нигерию на самолете.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В столичном аэропорту пограничный наряд и оперативные сотрудники ОКПП "Киев" совместно с представителями Департамента контрразведки СБУ на самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".