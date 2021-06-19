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В США каскадер погиб при попытке поставить мировой рекорд

  8   0 19.06.2021, 22:04 | Новости, Мир
В США каскадер погиб при попытке поставить мировой рекорд

Трагедия произошла во время репетиции перед началом авиашоу, на котором мужчина собирался совершить свой трюк на глазах у тысяч зрителей.

В американском городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, гонщик-экстремал погиб при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле. Об этом сообщила газета Columbia Basin Herald.

По ее данным, 28-летний Алекс Харвилл планировал совершить прыжок длиной 107 метров, но разбился, отклонившись от нужной траектории.

Трагедия произошла во время репетиции перед началом авиашоу, на котором мужчина собирался совершить свой трюк на глазах у тысяч зрителей.

Мотоцикл каскадера не долетел до нужной точки совсем немного, вследствие чего врезался в земляную насыпь. В результате пилот получил серьезные ранения и скончался в больнице.

Как информирует издание, Алекс Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу, который ранее установил два рекорда по прыжкам на мотоцикле.

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