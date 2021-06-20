Mercedes-Benz оптимизирует линейку компактных автомобилей

Компания Mercedes-Benz планирует оптимизировать свою линейку компактных автомобилей и убрать из нее модели, которые хуже всего продаются. Такое заявление сделал глава Mercedes-Benz AG Ола Каллениус.

«Мы не уходим из сегмента компактных автомобилей. У нас есть много компактных моделей, которые приносят хорошую прибыль», - сказал Каллениус.

Он также заявил, что Mercedes-Benz не будет идти дорогой тех крупных автопроизводителей, которые выпускают более дешевые автомобили начального уровня. Это значит, что слухи про модель меньше, чем A-Class, не подтвердились.

Каллениус не стал вдаваться в подробности о том, какие компактные автомобили в результате оптимизации исчезнут из модельной линейки Mercedes-Benz. Нужны ли седаны A-Class и CLA?

Хотя, конечно, CLA Shooting Brake более интересен, чем кроссовер. Компактный люксовый универсал находится на особом положении, так как у него нет конкурентов.

autonews.ua