Под Киевом электричка переехала подростка

Ребенок 2007 года рождения увидел поезд и, вместо того чтобы убежать, лег на шпалы. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В городе Ирпень Киевской области электропоезд сообщением Киев-Буча насмерть переехал 14-летнего мальчика, об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Несчастный случай произошел, когда подросток делал фото на мосту. Он увидел электричку, лег на шпалы и в результате наезда поезда получил смертельные травмы, информировали правоохранители.

На месте происшествия работали следователи местного отделения полиции.