Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:33

В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

11:06

Под Киевом электричка переехала подростка

10:34

Миколенко: Раньше были мысли о Милане, а сейчас просто работаю

10:07

Точка невозврата для Арктики, возможно, уже пройдена – экспедиция ученых

09:35

Саммит Байден-Путин: хорошие новости для Украины? – Atlantic Council

09:08

В Украине за сутки зафиксировали 852 новых случая коронавируса

08:36

На Донбассе за сутки три обстрела, потерь нет

08:09

Потоп в Ялте: после проливных дождей реки вышли из берегов. ВИДЕО

01:11

У Франції не бачать умов для вступу України до НАТО

23:02

Секс после 40: о чем молчат мужчины

20:01

"Почаївська лавра могла стати українською в 1992 році" – професор Петро Кралюк

19:01

"Пора визнати реальність": український дипломат жорстко відповів Путіну на заяву про "один народ"

18:01

Меган Маркл "украла" имя дочери у принцессы Беатрис – СМИ

17:04

Бодипозитив или бодиперебор: где грань

16:03

Жінкам дітородного віку хочуть заборонити алкоголь

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

  4   0 19.06.2021, 11:33 | Новости, Общество
В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

Офицеров будут готовить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур.

С осени в Украине стартует подготовка офицеров по стандартам НАТО. На сегодня вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

Он подчеркнул, что обучение офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будет проходить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО с сентября текущего года.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы будут обладать оперативными боевыми способностями в соответствии со стандартами НАТО. Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО", - сказал министр.

Подготовка офицеров в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (419)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]