Миколенко: Раньше были мысли о Милане, а сейчас просто работаю

Украинец не спешит менять клуб.

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после интереса европейских клубов к нему.

По словам 22-летнего игрока, изначально он переживал об этом, однако сейчас сосредоточен исключительно на игре.

"Сейчас это не давит на меня. Два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом, появилась информация о "Милане". Первый раз про меня что-то такое появилось, вообще первый раз обо мне начали писать в интернете - и вот тогда да, я задумывался.

В голове крутились мысли о "Милане". А сейчас вообще ничего подобного. После чемпионата Европы посмотрим, будет что-то серьезное или нет. А пока никакого давления не чувствую", - отметил Миколенко.

В прошлом сезоне Миколенко провел 22 игры за "Динамо" в УПЛ, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

korrespondent.net

Фото Football.ua