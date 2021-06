Бунт против Coca-Cola: итальянский футболист повторил жест Роналду

Звезда сборной Италии, футболист Мануэль Локателли, на пресс-конференции после матча против Швейцарии не захотел сидеть на фоне бутылок Coca-Cola, пишет Корреспондент.

Он последовал примеру португальца Криштиану Роналду и отодвинул газировку, поставив перед собой бутылку воды.

Отметим, что Coca-Cola является спонсором чемпионата Европы.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy