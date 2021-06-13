В Украине раскрыто совершенное 18 лет назад убийство поляка

Преступление произошло в Польше в 2003 году. Фигурант, будучи нетрезвым, избил молотком гражданина Польши.

Во Львовской области раскрыли убийство, которое произошло в декабре 2003 года. 53-летнему мужчине сообщили о подозрении, отмечает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что в декабре 2003 года около семи часов утра в Образуве Свентокшинского воеводства Сандомирского уезда Республики Польша на территории складских помещений подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с гражданином взял молоток и нанес им многочисленные удары в голову, туловище и конечности пострадавшего", - говорится в сообщении.

В результате потерпевший умер на месте происшествия.

В настоящее время следователями Дрогобычского окружной прокуратуры принимаются меры для завершения предварительного расследования и направления обвинительного акта в суд.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.