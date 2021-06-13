Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

В Украине раскрыто совершенное 18 лет назад убийство поляка

02:06

Хирн: Усик может пустить карьеру Джошуа под откос

01:07

Названы самые полезные виды орехов

00:08

В 2022 году в Европе прекратятся продажи Nissan Navara

23:02

На экраны выйдет аниме по мотивам трилогии Властелин колец (видео)

22:01

Женщина, пробывшая 10 месяцев в коме, родила дочь

21:02

В Лубнах задержали пенсионерок-наркоторговцев

20:01

Бельгийский "Гент" покинет один из украинских легионеров

19:02

В Австралии жестоким людям запретили держать животных

18:01

США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ, - Блинкен

17:02

В Китае у летучих мышей обнаружены новые виды коронавируса

16:01

Стала известна судьба Марсело в "Реале"

15:02

США не рассматривают встречу Байдена с Путиным как перезапуск отношений между странами

14:01

Десять стран НАТО израсходуют на военные нужды более 2% ВВП в 2021 году

13:02

СБУ задержала завербованного "МГБ ДНР" бойца ВСУ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

В Украине раскрыто совершенное 18 лет назад убийство поляка

  13   0 13.06.2021, 03:05 | Новости, Происшествия
В Украине раскрыто совершенное 18 лет назад убийство поляка

Преступление произошло в Польше в 2003 году. Фигурант, будучи нетрезвым, избил молотком гражданина Польши.

Во Львовской области раскрыли убийство, которое произошло в декабре 2003 года. 53-летнему мужчине сообщили о подозрении, отмечает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что в декабре 2003 года около семи часов утра в Образуве Свентокшинского воеводства Сандомирского уезда Республики Польша на территории складских помещений подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с гражданином взял молоток и нанес им многочисленные удары в голову, туловище и конечности пострадавшего", - говорится в сообщении.

В результате потерпевший умер на месте происшествия.

В настоящее время следователями Дрогобычского окружной прокуратуры принимаются меры для завершения предварительного расследования и направления обвинительного акта в суд.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (267)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]