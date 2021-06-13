Квентин Тарантино собирается уйти из киноиндустрии

«Однажды в Голливуде» Тарантино считает достойным окончанием карьеры.

Успех фильма «Однажды в Голливуде» может стать последней главой в карьере режиссера Квентина Тарантино, передает rusjev.net.

58-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер заявил в недавнем выпуске подкаста Pure Cinema, что его намерение уйти в отставку после выпуска 10 фильмов все же правдивое. Однако режиссер не перестает думать о судьбах большинства режиссеров, которые заканчивают карьеру худшими фильмами.

У большинства парней, как правило, были ужасные последние фильмы. В частности, для режиссеров Золотого и Нового века. Это заставляет меня задуматься и, возможно, мне не стоит снимать еще один фильм. Я мог бы быть очень счастливым, если бы закончил на «Однажды в Голливуде, - сказал Тарантино.

Получив два Оскара за сценарий фильма «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный», Тарантино получил всеобщее признание критиков за свои последующие проекты, в частности «Омерзительную восьмёрку» и его последнюю работу «Однажды в Голливуде», которая держала номинацию Лучший фильм в 2020 году.

Известно, что в 2014 году кинорежиссер уже заявлял, что собирается уйти из киноиндустрии.

Я не считаю, что нужно оставаться в профессии, пока тебя не станут просить уйти. Мне нравится идея уйти, когда от тебя еще ждут чего-то нового, - сказал Квентин.

Режиссер поспешил отметить, что продолжит писать сценарии и книги, и с достоинством встретит старость, «а режиссура - это игра молодых». После таких заявлений Тарантино, конечно, нарушил обещание и снял еще два фильма «Омерзительная восьмёрка» в 2015 году и «Однажды в Голливуде» в 2019 году.

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