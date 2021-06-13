Хирн: Усик может пустить карьеру Джошуа под откос

Промоутер рассказал о ходе переговоров с украинцем.

Британский промоутер Эдди Хирн выразил оптимизм в скором завершении переговоров с командой Александра Усика.

"Мы в постоянном контакте с его командой, у нас все очень дружно, двигаемся к подписанию бумаг. Они уже давно наши партнеры.

Для Джошуа бой с Усиком - поединок, который может пустить карьеру Джошуа под откос, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостен.

Усик хочет этот бой, он хочет получить возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе. И Джошуа также по душе этот поединок. Все мы знаем, что Усик опасен", - отметил Хирн в комментарии Sky Sports.

Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.

Фото Фото INC-News