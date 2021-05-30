На Волыни ветеран АТО покончил с жизнью

Совершившему самоубийство участнику боевых действий на Донбассе было 46 лет, он служил в АТО в 2014 году.

В Волынской области в селе Витониж ушел из жизни участник боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает местное издание Район.Рожище.

"В селе Витониж Доросинивськои общины участник АТО Алексей Малоголовец совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело мужчины обнаружили в субботу, 29 мая. Алексей Малоголовец 1975 года рождения проходил службу в АТО в 2014 году вблизи Лисичанска.