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В Канаде на территории бывшей школы нашли останки 215 детей (видио)

  7   0 30.05.2021, 17:00 | Новости, Видео, Мир
В Канаде на территории бывшей школы нашли останки 215 детей (видио)

Школа-интернат для индейцев Камлупс была одна крупнейшей в Канаде и действовала с 1890 по 1969 год.

В Камлупсе (провинция Канады Британская Колумбия) на территории бывшей школы-интерната для индейцев нашли останки 215 детей, сообщает CBC со ссылкой на главу провинции.

По данным телеканала, некоторым погибшим детям было по три года. Представитель индейской общины, инициировавшей раскопки, заявил, что смерти не были задокументированы.

Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1969 год. Тогда она была крупнейшей в системе школ-интернатов Канады. Одновременно ее могли посещать до 500 человек.

Как отмечается, дети индейцев были обязаны посещать такие школы-интернаты. Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали, погибали от инфекционных болезней, в том числе туберкулеза.

Согласно отчету комиссии по установлению истины и примирению, в период работы школ-интернатов для детей коренного населения не менее 3,2 тыс. детей погибли в подобных учреждениях из-за жестокого обращения и отсутствия ухода.

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