Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

Эксплуатация автомобиля гарантировано приведет к очередному ремонту, когда необходимо использовать специальные запчасти или расходные материалы, обеспечивающие восстановление работы конкретного узла или агрегата. Иногда даже в качестве профилактики полезно заменить ту или иную деталь, чтобы предупредить более серьезные поломки или проблемы.

Из-за этого запчасти разделяются, ведь есть детали для планового ремонта, срочного и аварийного. Выбирая запчасти авто новички могут сталкиваться с несколькими проблемами. Но в случае с посещением интернет-магазина «Oiler» не возникнет никаких проблем. Каталог удобно разделен на категории, а дополнительную помощь в выборе и покупке предоставят опытные менеджеры.

Причины поломки авто

Обстоятельства, приведшие к поломке автомобиля, могут быть самыми разными. Среди актуальных причин необходимо выделить несколько моментов:

- естественный износ основных деталей;

- неправильное крепление;

- несвоевременно выполненная регулировка;

- увеличение нагрузки;

- некачественное осуществление ремонта;

- своевременно не замененные расходные материалы.

Независимо от формата причины все равно последствие одно - покупка детали и ремонт на СТО. При выборе деталей нужно помнить, что есть оригинальные запчасти, поставляемые заводом-изготовителем. Такие детали самые дорогие, но они на 100% подходят авто.

Есть неоригинальные запчасти, но выпущенные под лицензией завода-изготовителя. «Серые» запчасти выпускаются не проверенными и не сертифицированными заводами. Качество ставится под сомнение, но все познается в сравнении.

Правила выбора деталей

Предусмотрено несколько способов выбора запчастей:

- указание в каталоге марки и модели автомобиля;

- применение VIN-кода;

- анализ деталей по их категориям.

Даже если был сделан правильный выбор, все равно в нем можно убедиться, уточняя информацию у менеджера. Специалисты интернет-магазина «Oiler» готовы выслушать пожелания и требования клиентов. Также готовы принять заказ по телефону или через сайт.

Доставка запчастей осуществляется по Украине любым транспортным перевозчиком. При желании можно воспользоваться услугами СТО «Oiler», где мастера выполнят предварительную диагностику и после этого проведут ремонтные работы. Профессионалы работают с разными марками автомобилей и гарантируют эффективный результат. Обязательно дадут несколько рекомендаций относительно будущей эксплуатации авто.