Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:08

На Донбассе с начала дня два обстрела: Боевики били из гранатометов и минометов

18:00

Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

17:36

На Волыни ветеран АТО покончил с жизнью

17:00

В Канаде на территории бывшей школы нашли останки 215 детей (видио)

16:37

Агуэро пройдет медобследование для перехода в "Барселону"

16:01

Киевлян предупредили о сложных погодных условиях

15:38

В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID за полтора месяца

15:02

Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы

14:30

В Одессе на стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации

14:03

Во Франции стреляли в полицейских. Началась спецоперация по поимке вооруженного

13:31

Зеленский поздравил Киев с Днем города

13:04

Пакьяо могут восстановить в статусе чемпиона WBA

12:32

В Канаде произошла стрельба в семейном ресторане, есть жертвы

12:05

Глава Европарламента сделал заявление по поводу санкций ЕС против России

11:33

В Черновицкой области мужчина убил топором сожительницу и повесился

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

  8   0 30.05.2021, 18:00 | Новости, Общество
Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

Эксплуатация автомобиля гарантировано приведет к очередному ремонту, когда необходимо использовать специальные запчасти или расходные материалы, обеспечивающие восстановление работы конкретного узла или агрегата. Иногда даже в качестве профилактики полезно заменить ту или иную деталь, чтобы предупредить более серьезные поломки или проблемы.

Из-за этого запчасти разделяются, ведь есть детали для планового ремонта, срочного и аварийного. Выбирая запчасти авто новички могут сталкиваться с несколькими проблемами. Но в случае с посещением интернет-магазина «Oiler» не возникнет никаких проблем. Каталог удобно разделен на категории, а дополнительную помощь в выборе и покупке предоставят опытные менеджеры.

Причины поломки авто

Обстоятельства, приведшие к поломке автомобиля, могут быть самыми разными. Среди актуальных причин необходимо выделить несколько моментов:

- естественный износ основных деталей;

- неправильное крепление;

- несвоевременно выполненная регулировка;

- увеличение нагрузки;

- некачественное осуществление ремонта;

- своевременно не замененные расходные материалы.

Независимо от формата причины все равно последствие одно - покупка детали и ремонт на СТО. При выборе деталей нужно помнить, что есть оригинальные запчасти, поставляемые заводом-изготовителем. Такие детали самые дорогие, но они на 100% подходят авто.

Есть неоригинальные запчасти, но выпущенные под лицензией завода-изготовителя. «Серые» запчасти выпускаются не проверенными и не сертифицированными заводами. Качество ставится под сомнение, но все познается в сравнении.

Правила выбора деталей

Предусмотрено несколько способов выбора запчастей:

- указание в каталоге марки и модели автомобиля;

применение VIN-кода;

- анализ деталей по их категориям.

Даже если был сделан правильный выбор, все равно в нем можно убедиться, уточняя информацию у менеджера. Специалисты интернет-магазина «Oiler» готовы выслушать пожелания и требования клиентов. Также готовы принять заказ по телефону или через сайт.

Доставка запчастей осуществляется по Украине любым транспортным перевозчиком. При желании можно воспользоваться услугами СТО «Oiler», где мастера выполнят предварительную диагностику и после этого проведут ремонтные работы. Профессионалы работают с разными марками автомобилей и гарантируют эффективный результат. Обязательно дадут несколько рекомендаций относительно будущей эксплуатации авто.

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (785)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]