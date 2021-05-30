Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы

Четырех человек госпитализировали после того, как легковой автомобиль въехал в жилой дом в городе Мостиска (Львовская область).

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Как сообщается, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.

"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. Вследствие ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказано в сообщении.

Причины ДТП в данный момент устанавливаются.