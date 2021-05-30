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В Одессе на стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации

  6   0 30.05.2021, 14:30 | Новости, Общество
В Одессе на стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации

В Одессе на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" открыли центр массовой вакцинации. Прививку там смогут получить люди в возрасте 60 лет и старше, которые записались в лист ожидания на портале или в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

Таким образом Одесса присоединилась городам Украины, в которых уже открыты центры вакцинации от COVID-19 - Львова и Киева.

Центр вакцинации в Одессе будет работать с 9:00 до 17:00.

Как отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре - 250-300. Прививку вакциной Coronavac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.

Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики Одесского ЦПМСП №3.

Напомним, 29 мая в Киеве и Львове открылись центры вакцинации от COVID-19. В первый день работы в обоих городах привили менее 2000 человек.

В Киеве центр вакцинации от COVID-19 заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.

Что касается Львовского центра вакцинации, то там за день удалось вакцинировать от коронавируса 384 человека. В центре работали 4 специально обученные бригады.

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