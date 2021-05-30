В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID за полтора месяца

Индия 30 мая сообщила о самом низком ежедневном приросте новых инфекций коронавируса за 46 дней - 165 553 случая. При этом за последние сутки количество смертей достигло 3460.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

Общее количество случаев коронавируса в Индии сейчас составляет 27,9 млн. Число погибших - 325 972.

Отметим, весной Индия стала своеобразной "горячей точкой" пандемии. Из-за штамма коронавируса с тройной мутацией там ежедневно фиксировали "рекорды" по количеству смертей и новых случаев коронавируса.

В середине мая власти Индии признали факт сброс в реку Ганг тел жертв коронавируса. Правительство объяснило такую тревожную практику бедностью и страхом людей перед болезнью в отдаленных районах страны.

В последнее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

При этом параллельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

Мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. На сегодня участились случаи выявления мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.