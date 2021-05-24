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"Здесь недавно упал вертолет": житель Черкасчины обманул полицию (видео)

  25   0 24.05.2021, 03:05 | Новости, Видео, Происшествия
"Здесь недавно упал вертолет": житель Черкасчины обманул полицию (видео)

После проверки выяснилось, что вертолет благополучно совершил полет, а звонивший был пьян.

Житель Черкасской области позвонил в полицию и сообщил, что в одном из сел упал вертолет. Во время проверки выяснилось, что мужчина солгал. Ему грозит штраф, сообщает пресс-служба полиции  Черкасской области.

"Извините, но нужно срочно! Потому что здесь недавно упал вертолет.. Крутился, вертелся... Я серьезно говорю! Я прошу вас! Потому что там могут быть жертвы...", - заявил звонивший в полицию.

Звонок прозвучал в субботу, 22 мая, около 15 часов.

"Сообщение на специальную линию 102 нуждаются в проверке, поэтому экипаж выехал на указанное заявителем место. Никаких летательных аппаратов правоохранители не обнаружили. Местные жители рассказали полицейским, что утром над селом действительно пролетал вертолет, и никаких падений они не видели и не слышали", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что звонивший оказался пьян. На него составили административный протокол по статье 183 КУоАП.

Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, отметили в пресс-службе.

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