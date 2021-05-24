Президент "Спортинга", верю, что Роналду еще сыграет за наш клуб

Варандаш готов "приютить" Криштиану в лиссабонском клубе.

Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш высказался о возможном возвращении нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в лиссабонский клуб.

Недавно мать именитого форварда Долорес Авейру заявила, что постарается убедить сына перейти в стан "львов" уже ближайшим летом. Варандаш был бы рад снова увидеть Криштиану в футболке "Спортинга".

"Верю, что Роналду еще сыграет за наш клуб. Криштиану одним из первых прислал мне сообщение, чтобы поздравить "Спортинг" с победой в чемпионате. Сейчас у него есть контракт с "Ювентусом", я знаю, что он хочет продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов".

По словам функционера, возвращение именитого форварда в Португалию зависит от него самого.

"Он сам должен решить, куда двигаться дальше. Но я знаю, что кроме того, что Криштиану - отличный игрок, он также является большим поклонником "Спортинга", - заявил Варандаш в интервью Sic Noticias.

Напомним, Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год. Всего в составе "львов" Криштиану провел 31 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

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