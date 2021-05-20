Зеленский все еще плохо играет роль президента. Он забронзовел и полюбил власть с ее кортежами, охраной, госдачей и гособеспечением – Береза

"2 года Зеленского. Что я могу о них сказать? Если посмотреть на все, что за эти два года натворил Зеленский, то это два года упущенных возможностей. Это два года репутационных потерь для власти в Украине. Это два года последовательных разрушений институций государства. Это два года потерь авторитета и ослабления позиций на международном уровне. Это два года имитации деятельности и рост коррупции на всех уровнях власти. Это потеря возможностей и времени. И это два года разочарований. Но лучше меня скажут цифры и факты", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Согласно официальной статистике, которая явно занижается умышленно и не только, в Украине умерло от коронавируса 48 889 украинцев. За последние сутки правления Зеленского в Украине от COVID-19 умерло 203 украинца. Можно было бы спасти хотя бы часть из них? Можно, если бы людей из групп риска вовремя вакцинировали, но Зеленский провалил вакцинацию. Можно, если бы в больницах кислород был бы в достаточном количестве, а не как в прошлом году, когда власть просто не знала, что кислород нужно заготовить. И цена этих ошибок - смерти украинцев. Вина за эти смерти на Зеленском и всех его назначенцах. Самое страшное, что провал вакцинации и провал информационной кампании в Украине продолжают собирать свой смертельный урожай. И это результат 2 лет бездарного и некомпетентного правления Зеленского.

Он шёл на выборы с разными обещаниями. "Конец эпохи бедности" наступил. Но лишь для его окружения и тех, кто использовал фонд по борьбе с коронавирусом на дороги. А когда вместо тендера происходит распил денег, то дороги строят по двойному тарифу те, кто близки к Зеленскому и его вороватому окружению. И тогда вместо закупок кислорода - земельные участки под Киевом и новые мерседесы. Вместо заводов по производству масок - деньги на счетах в офшорах. Вместо спасенных жизней - новые могилы. Это результат двух лет Зеленского.

Зеленский обещал не заезжать на госдачу и сказал, что в ней будут жить дети. И он почти не соврал. На госдаче живут дети. Дети Зеленского. И он. А остальные? "Какая разница" ответил бы вам президент. Он обещал закончить войну. И потом сказал, что в его голове она закончена. Но тогда почему по-прежнему от российских пуль гибнут украинские воины? Почему за два года нет ни одного нового метра освобожденной земли от оккупантов на Донбассе? Потому что он не знает как и потому не может выполнить свое обещание. А обещал только во имя победы на выборах. И не хочет признать это. Даже через два года своего правления.

Три дня сержант Ярослав Журавель умирал от полученных ран на поле боя. Президент Зеленский взял вопрос по эвакуации Ярослава Журавля на личный контроль. А когда выяснилось, что морпех погиб, то, даже не прокомментировав ситуацию, отморозился. Это мерзко. Постоянное молчание по любому острому вопросу - это стабильная модель поведения Зеленского. За два года он молчит по всем важным вопросам. И часто врёт. К сожалению.

Реформ нет, а старые парализованы. Судебная, медицинская, строительная, образовательная реформы проходят лишь на словах. "Конец эпохи бедности" не наступил. Посадок нет. Мародеры из окружения Зеленского сидящие на схемах, контрабанде, госзакупках и налоговых скрутках стали богаче. Кумовство и коррупция цветут буйным цветом. Конца войны не видно. Вакцину мы получили не первыми, как обещал Зеленский, а последними в Европе. Верховенство права нет, суды вершат беззаконие, а запрос на справедливость не удовлетворен. При этом социальные лифты не подняли во власть достойных, а помогли всплыть старому мусора и новым отбросам. Тарифы и цены взлетели, а доходы упали. А что же наступило? Наступили времена новых негодяев.

Два года Зеленского показали, что у него нет ни тактики, ни стратегии, а хаотические метания из стороны в сторону - это лишь попытка сохранить свой личный рейтинг. Уже понятно, что с одной стороны он ранее не был готов к управлению государством, а с другой стороны за два года так и не смог трансформироваться в политика и стать государственником. Он все ещё играет роль президента. И играет очень плохо. А ещё стало видно, что он забронзовел и полюбил власть. Полюбил кортежи, охрану, госдачу и гособеспечение. Но больше всего ему нравятся вершить чужие судьбы и слушать восторженное одобрение. Даже если для этого надо нарушить закон. Я не знаю участвует ли Зеленский в коррупции своего окружения, но он о нем знает. И ничего не делает, чтоб это пресечь. Кстати, два года правления Зеленского показали, что пользуясь своими всевластием и неприкосновенностью он не стесняется нарушать закон. И именно это мотивирует его идти на второй президентский срок, чтоб не сесть на первый. Но для Украины правление Зеленского - это потеря времени, потери человеческих жизней, потери территорий, потеря возможностей и явная деградация. Именно такими были последние два года. И это два года нашей жизни, которые мы потеряли.

На своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в конце второго года президентства хорошо себя чувствует. Это заметно. А вот Украина и граждане чувствуют себя значительно хуже него. И это тоже заметно. И нет шансов на то, что что-то поменяется при этой власти. Это цена за правление Зеленского. И мы всей страной её платим", - подытоживает Береза.