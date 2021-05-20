Готовьте успокоительное: стало известно, на сколько может подорожать проезд в столичном транспорте

В столице на 4-7 гривен может вырасти цена на проезд в общественном транспорте города. Вопрос новых тарифов уже обсуждается в Киевсовете.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Киевсовете, информирует.Наш собеседник рассказал, что в Украине выросли цены на электроэнергию и топливо, поэтому вопрос повышения тарифов на проезд как никогда актуален.

"Проезд не будет стоить выше 15 гривен. Сейчас обсуждается цена в пределах 12-15 гривен", -рассказал наш источник.

Нам также опровергли информацию которую, распространяли некоторые СМИ о том, что стоимость одной поездки может составить более 20 гривен.

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