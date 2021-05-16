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Под Бердянском легковушка врезалась в маршрутку, погиб человек

  5   0 16.05.2021, 08:09 | Новости, Происшествия
Под Бердянском легковушка врезалась в маршрутку, погиб человек

По результатам медицинской экспертизы, водитель LADA Kalina находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

На трассе Мелитополь-Мариуполь в Бердянском районе Запорожской области пьяный водитель LADA Kalina допустил столкновение с маршрутным авто Mercedes-Benz Vito, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

Так, накануне вечером вблизи села Осипенко водитель легкового автомобиля, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с микроавтобусом, в результате чего микроавтобус перевернулся. 

В ДТП погибла женщина-пассажир Mercedes-Benz, шесть пассажиров получили ранения и были госпитализированы, еще четверо - от госпитализации отказались. При этом водитель и два пассажира легковушки не пострадали.

По результатам медицинской экспертизы, водитель LADA Kalina находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.3 ст. 286-1 УК).

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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