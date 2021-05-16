Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:36

Столтерберг заявил о важности военного сдерживания

08:09

Под Бердянском легковушка врезалась в маршрутку, погиб человек

07:10

Суарес сообщил, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

06:11

В Минздраве назвали шесть правил здоровой жизни

05:12

В 2025 году появится Mini Convertible нового поколения

04:13

В Киеве "герою парковки" оставили целый набор сюрпризов

03:05

Беларусь вводит плату за выезд в Украину на одном из участков границы

02:06

Лопес: Многие сомневались во мне перед боем с Ломаченко

01:07

Кофеманы в зоне риска: какие болезни грозят любителям кофе

00:08

Kia представила новый гибридный седан Kia K8

23:03

Украинец пытался провести в Румынию торт "Наполеон", напичканный 79 пачками сигарет (видео)

22:04

Новый тренер согласился перейти в "Шахтер", захватив с собой игрока, "в которого влюблен", - СМИ

21:32

В США экс-спецназовца засудили на 15 лет за шпионаж в пользу России

21:05

В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса

20:33

"Барселону" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 футболистов

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Суарес сообщил, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

  5   0 16.05.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Суарес сообщил, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

Форвард в ближайшее время прекратит играть за национальную команду своей страны.

Нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своем будущем в составе национальной команды.

По словам 34-летнего футболиста, он хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, а дальше завершить карьеру в сборной.

"У меня есть желание сыграть в Катаре, а потом завершить выступления за сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которым тоже нужно дать шанс проявить себя.

Когда настает время, нужно принять сложные и тяжелые решения, но я уже долгое время думал над этим вопросом", - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. За это время он провел 116 поединков, в которых забил 63 гола. Вместе с национальной командой Суарес становился обладателем Кубка Америки в 2011 году. 

Фото Getty Images

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (429)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]