Суарес сообщил, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

Форвард в ближайшее время прекратит играть за национальную команду своей страны.

Нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своем будущем в составе национальной команды.

По словам 34-летнего футболиста, он хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, а дальше завершить карьеру в сборной.

"У меня есть желание сыграть в Катаре, а потом завершить выступления за сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которым тоже нужно дать шанс проявить себя.

Когда настает время, нужно принять сложные и тяжелые решения, но я уже долгое время думал над этим вопросом", - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. За это время он провел 116 поединков, в которых забил 63 гола. Вместе с национальной командой Суарес становился обладателем Кубка Америки в 2011 году.

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