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Столтерберг заявил о важности военного сдерживания

  3   0 16.05.2021, 08:36 | Новости, Политика
Столтерберг заявил о важности военного сдерживания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.

Об этом пишет DW.

Он добавил, что чем убедительнее фактор военного сдерживания, тем легче вести переговоры о контроле над вооружениями,

По словам Столтенберга, пока существует военная угроза, "мы должны иметь для начала убедительный сдерживающий фактор".

В качестве примера баланса между давлением и диалогом он привел отношения НАТО с Россией. "Мы предлагаем диалог, но Россия продолжает вести себя агрессивно как дома, так и на международном уровне", - сказал он, имея в виду агрессию РФ в Украине, Грузии и действия в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"Мы должны продолжать экономическое давление и санкции, и в то же время делать предложение по диалогу", - отметил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что Российская Федерация не оккупировала бы Крым если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее. Кроме того, он заявил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс выражает поддержку Украине.

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