Чарло готов подняться в весе и отказаться от чемпионского пояса ради боя с Канело

Еще один боксер желает выйти на ринг с Саулем Альваресом.

Чемпион мира по версии WBC в среднем дивизионе Джермалл Чарло (31-0-0, 22 KO) очень эмоционально отреагировал на победу Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) в поединке против британца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

По словам американца, он готов отречься своего титупа, чтобы выйти на ринг с мексиканским чемпионом.

"К черту деньги, к черту славу и к черту все остальное. Я откажусь от своего пояса, наберу 168 фунтов, чтобы бой с Канело состоялся сейчас. Боксу нужен наш поединок", - написал Чарло в своем Twiiter.

isport.ua

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